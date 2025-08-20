В Элекстростальской больнице открылся стационар кратковременного пребывания

В отделении оказывают медицинскую помощь пациентам, которым требуются малые хирургические или диагностические вмешательства с коротким периодом наблюдения

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Стационар кратковременного пребывания заработал на базе Электростальской больницы в Московской области. Здесь оказывается помощь пациентам, которым требуются медицинские манипуляции с коротким периодом наблюдения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Электростальской больницы начал работать стационар кратковременного пребывания. В таком отделении оказывается медицинская помощь пациентам, которым требуются малые хирургические или диагностические вмешательства с коротким периодом наблюдения. Лечение проводится по профилям травматология, плановая и экстренная хирургия, акушерство и гинекология", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что после проведенной операции пациент находится в палате, за его состоянием наблюдают медицинские специалисты. При отсутствии осложнений и стабильном состоянии пациента выписывают на амбулаторное лечение в тот же день.

"Проект по стационарам кратковременного пребывания в Подмосковье запустили в марте этого года, а сегодня он тиражирован практически на все медорганизации региона. Такой формат проведения операционных вмешательств позволяет пациенту быстро вернуться к привычной жизни. За это время медицинскую помощь в стационарах кратковременного пребывания получили почти 18 тыс. человек", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В министерстве отметили, что стационары кратковременного пребывания также работают в Балашихинской, Одинцовской, Красногорской, Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Жуковской и других больницах, а также ДКЦ им. Л. М. Рошаля. Лечение проводится бесплатно по полису ОМС.