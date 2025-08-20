Он будет работать по принципу единого окна на базе офисов "Мои документы"

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Первый региональный центр помощи участникам специальной военной операции и их семьям открыли в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"На базе центра участникам СВО будет оказываться консультативная и юридическая помощь, помощь в получении мер социальной поддержки, поддержки от других фондов. Центр будет работать по принципу единого окна на базе офисов "Мои документы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, на базе центра будут трудиться психологи, социальные работники, которые смогут оказывать поддержку семьям военнослужащих и работать их детьми.

Балицкий отметил, что центр открыт по поручению президента РФ Владимира Путина.