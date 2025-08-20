Член СПЧ, президент Антиглобалистского движения России Александр Ионов сообщил, что таким образом репрессивный киевский режим прибегает к методам нацистской Германии

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Группа по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовит обращение в ООН в связи с поступившей информацией о том, что заключенных в одесском СИЗО преднамеренно отравили неизвестным газом. Об этом сообщил член СПЧ, президент Антиглобалистского движения России Александр Ионов.

"Группа по международному сотрудничеству в области прав человека Совета по правам человека при президенте РФ готовит обращение в адрес верховного комиссара [ООН] по факту недавнего инцидента в одесском СИЗО. Там по сути травили людей неизвестным газом", - сказал Ионов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подписанию Декларации о защите прав человека и требовании немедленного освобождения людей, незаконно лишенных свободы на Украине по политическим и религиозным мотивам.

Правозащитник сообщил, что к ним обратилась родственница одной из заключенных, помещенных в это пенитенциарное учреждение за коллаборационизм. "Там под видом борьбы с насекомыми был распылен непонятный газ. В итоге огромному количеству людей стало плохо, говорят о том, что двое скончались. Сейчас эту информацию мы пытаемся подтвердить", - сказал Ионов.

Правозащитник добавил, что таким образом репрессивный киевский режим прибегает к методам нацистской Германии. "Они не отстают и в своих концлагерях используют газ против мирных людей - учителей, инженеров, рабочих, священников и так далее. Поэтому репрессии в украинских тюрьмах - это очень большая проблема, о которой мы все вместе должны говорить не только в России, но они на международном уровне", - сказал Ионов.