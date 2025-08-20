Мужчину, как указали в прокуратуре, подозревают "в поддержке террористической организации за рубежом в молодом возрасте"

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения выходцу из России в поддержке террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и вероятном планировании нападения на посольство Израиля в Берлине.

"7 августа 2025 года Федеральная прокуратура предъявила обвинение гражданину России Ахмаду Э. в Сенат государственной безопасности Высшего земельного суда Берлина", - говорится в заявлении прокуратуры. Мужчину, как указали в ведомстве, подозревают "в поддержке террористической организации за рубежом в молодом возрасте". Кроме того, его, среди прочего, "обвиняют в поддержке членства в террористической организации за рубежом, подготовке тяжкого акта насилия, представляющего угрозу для государства, и в мошенничестве", заявили в генпрокуратуре.

В обвинительном заключении утверждается, что "Ахмад Э. является сторонником идеологии зарубежной террористической организации "Исламское государство" . "С начала февраля 2025 года он планировал совершить теракт в Германии, например, в посольстве Израиля в Берлине. Для этого он, помимо прочего, раздобыл в интернете инструкции по изготовлению взрывчатых веществ. Однако план не удался, поскольку обвиняемый не смог найти компоненты, необходимые для изготовления взрывчатки", - подчеркнули в ведомстве.

"Параллельно с планированием теракта Ахмад Э. переводил пропагандистские материалы ИГ на русский и чеченский языки. 20 февраля 2025 года обвиняемый отправился в аэропорт Берлин-Бранденбург, чтобы присоединиться к ИГ в Пакистане и пройти военную подготовку", - заявили в генпрокуратуре. "Незадолго до поездки он отправил видеозапись с клятвой в верности организации предполагаемому члену ИГ за рубежом", - заключили в генпрокуратуре ФРГ.

Ахмад Э., которому тогда было 18 лет, был задержан 20 февраля 2025 года в берлинском аэропорту и находится под стражей.