ЙОШКАР-ОЛА, 20 августа. /ТАСС/. Пять специальных автомобилей, включая карету скорой помощи для эвакуации раненых, отправили в зону проведения специальной военной операции из Марий Эл в рамках очередного гуманитарного конвоя. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"В состав конвоя вошли пять автомобилей, среди которых специально оборудованная скорая помощь для эвакуации раненых, а также пять мотоциклов, средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, детекторы дронов, генераторы и системы спутниковой связи",- сказал Зайцев. Он отметил, что также в состав груза включили свыше 25 кубометров пиломатериала, листы ОСБ, крепеж и инструменты для строительства надежных укрытий, медикаменты, автозапчасти, масла, колеса, продуктовые и гигиенические наборы, домашние заготовки. "А главное - письма и игрушки-талисманы, которые согревают сердца наших солдат",- заметил глава региона. Он подчеркнул тот факт, что процесс сбора помощи в республике не прекращается ни на день, "что демонстрирует сплоченность жителей ради одной цели - победы".

По словам Зайцева, регион, как и вся Россия, "не оставляет своих сыновей в трудную минуту". "Наш долг - приложить максимум усилий, чтобы у бойцов было все необходимое для выполнения их священного долга по защите Родины", - заключил Зайцев.

Нынешний гуманитарный конвой стал 57-м по счету и шестым с начала 2025 года. Ранее в текущем году гуманитарные грузы отправляли из Йошкар-Олы в июле, июне, мае, марте и феврале.