Мероприятие пройдет с 28 по 31 августа

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Более 50 тыс. зрителей ожидают на кинофестивале Ferrum, который с 28 по 31 августа пройдет в Железноводске. В прошлом году кинофестиваль посетили порядка 35 тыс. человек, об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил глава города-курорта Железноводска Евгений Бакулин.

"Предварительно мы делали подсчет, более 50 тыс. человек приедут на наш фестиваль. В прошлом году было 30-35 тыс. зрителей. <…> Бронь по Железноводску забита на 100% и в соседних городах то же самое", - сообщил Бакулин.

По его словам, на время проведения кинофестиваля общественный транспорт будет работать до 23:00, а также запустят дополнительные электрички.

"Мы продлеваем работу общественного транспорта во время проведения, он будет до 23:00 развозить гостей кинофестиваля, сейчас я буду еще просить соседние города, чтобы они тоже сделали продление транспорта. Мы с РЖД обсуждали, и они подтвердили, что будут дополнительно выдавать нам дополнительные рейсы электричек", - добавил спикер.

Кинофестиваль Ferrum-25 пройдет с 28 по 31 августа в Железноводске, его программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами.

ТАСС - генеральный информационный партнер кинофестиваля.