МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Международный "Клуб народного единства" на площадке ТАСС впервые обнародовал список из 368 человек, которые задержаны или осуждены на Украине по политическим или религиозным мотивам.

В список вошли 274 общественных деятеля, 47 политзаключенных, 32 представителя духовенства, 15 журналистов. Согласно документу, среди осужденных, находящихся под домашним арестом и в местах заключения свободы на Украине по надуманным обвинениям, глава предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, епископы Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополиты Павел и Арсений, депутаты Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Артем Дмитрук, журналист Диана Панченко.