Декларацию об освобождении 368 политзаключенных в Киеве отправят Путину и Трампу

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Международный "Клуб народного единства" принял декларацию об освобождении 368 человек, лишенных свободы по политическим мотивам на Украине, и отправят ее президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, передает корреспондент ТАСС.

Согласно тексту декларации, которая также имеется в распоряжении ТАСС, документ также направлен Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Папе Римскому Льву XIV, генсекам ООН и ОБСЕ.

Декларация также направлена специальному представителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому, помощнику президента РФ Владимиру Мединскому, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, послу по особым поручениям МИД РФ Родиону Мирошнику.

Подписание декларации о защите прав человека и требовании немедленного освобождения лиц, незаконно лишенных свободы по политическим и религиозным мотивам на территории Украины состоялось на площадке ТАСС в ходе итоговой сессии форума "Битва за правду". В мероприятии приняли участие сопредседатель международного "Клуба народного единства", председатель правительства Украины (2010-2014) Николай Азаров, сопредседатель международного "Клуба народного единства", политический философ Александр Казаков, депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, журналист-международник Аббас Джума, международный секретарь грузинской партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов, а также член Общественной палаты РФ Константин Ярошенко.

В онлайн-формате к общественным и политическим деятелям присоединились военный эксперт, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке, член международного "Клуба народного единства" Скотт Риттер, а также журналист из США Рик Санчес. Кроме того, обращения записали командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, депутат Рады Артем Дмитрук, украинский журналист Диана Панченко, военный эксперт Борис Рожин. Сессия завершила неделю Риттера в Москве.