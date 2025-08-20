Также в декларации говорится о необходимости обеспечить соблюдение прав задержанных на защиту, медицинскую помощь и контакты с семьями

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Общественные и политические деятели России обратились к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Папе Римскому Льву XIV, а также к ООН и ОБСЕ с просьбой призвать власти Украины прекратить преследования политзаключенных. Об этом говорится в декларации Международного "Клуба народного единства" об освобождении политзаключенных, принятой на площадке ТАСС.

"[Обращаемся с призывом] к Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Его Святейшеству Папе Римскому Льву XIV, Генеральному секретарю ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Генеральному секретарю ОБСЕ, международному сообществу: призвать власти Украины прекратить политическое преследование своих оппонентов и снять с них все обвинения; способствовать освобождению всех лиц, лишенных свободы в нарушение международных норм; призвать власти Украины освободить всех лиц, лишенных свободы в нарушение международных норм <…>", - отмечается в документе.

Также в декларации говорится о необходимости обеспечить соблюдение прав задержанных на защиту, медицинскую помощь и контакты с семьями, привлечь виновных в репрессиях к ответственности через механизмы ООН, включая Совет по правам человека и специальные процедуры, а также инициировать независимое расследование фактов незаконных задержаний и политически мотивированных преследований на Украине.