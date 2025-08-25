Всего на выставке представлено около сотни разных марок, открыток на тему Арктики, Северного морского пути, а также мозаичные панно

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Девять редких марок начала 1930-х годов, посвященных спасению экспедиции парохода "Челюскин", впервые показали на выставке, которая открылась в рамках фестиваля "Под флагом РГО" в Красноярске, передает корреспондент ТАСС

В Красноярске на фестивале Русского географического общества открылась выставка "Арктика. История освоения": 500-летию Северного морского пути посвящается", где впервые представлены девять редких марок, посвященных спасению экспедиции парохода "Челюскин".

"Выставка посвящена Северному морскому пути, и наши филателисты представили здесь марки, открытки, конверты именно по этой теме. <…> Самым редким экземпляром выставки стали марки начала 1930-х годов, посвященные спасению челюскинцев. На них, в том числе изображены герои этого спасения, первые Герои СССР. Марки показаны впервые, их предоставил красноярский коллекционер-филателист из своей личной коллекции", - сообщил ТАСС председатель общества филателистов Красноярского края Александр Денисевич.

Всего на выставке представлено около сотни разных марок, открыток на тему Арктики, Северного морского пути, а также мозаичные панно.

Первый фестиваль "Под флагом РГО" проходит в Красноярске с 18 по 23 августа. Он организован по грантовой программе Русского географического общества при поддержке правительства Красноярского края. В программе фестиваля встречи с учеными, путешественниками, открытие выставок, экскурсии, кинопоказы и так далее.

Пароход "Челюскин", который за одну навигацию 1933 года должен был повторить сквозной проход архангельского ледокольного парохода "Александр Сибиряков" по Северному морскому пути, застрял во льдах и после нескольких месяцев дрейфа был раздавлен льдами и затонул в Чукотском море 13 февраля 1934 года. Ровно 2 месяца, до 13 апреля 1934 года прямо на льду был устроен палаточный лагерь, получивший название Лагерь Шмидта. В Москве была организована комиссия по спасению челюскинцев, в результате все 104 человека были успешно спасены с помощью полярной авиации. После возвращения участников экспедиции в Москву на Красной площади был устроен парад, а летчикам первым в истории присвоили звания Героев Советского Союза.