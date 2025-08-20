Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ добавил, что был бы рад, если бы другие жители Российской Федерации и руководящий состав разных уровней также поддержали эту декларацию

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов поддержал декларацию Международного "Клуба народного единства" о защите прав человека и требовании немедленного освобождения лиц, незаконно лишенных свободы по политическим и религиозным мотивам на территории Украины.

"Последние несколько лет в открытой форме на территории [Украины] жестоко наказывается любой человек, который проявляет любое инакомыслие. Инакомыслие в религии, инакомыслие в политическом видении. Любое инакомыслие жестоко карается. Эти люди до сих пор задержаны, находятся в местах лишения свободы. Ну и, конечно, я поддерживаю данную инициативу и хотел бы, чтобы эти люди были освобождены без каких бы то ни было условий и имели право и возможность жить свободной жизнью, как это задекларировано во многих международных документах, уставах, декларациях", - обратился он по видеосвязи к участникам пресс-конференции на площадке ТАСС.

Алаудинов добавил, что был бы рад, если бы другие жители Российской Федерации и руководящий состав разных уровней также поддержали эту декларацию.