Общий фонд конкурса составляет 400 млн рублей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Седьмой конкурс грантов "Москва - добрый город" для социально ориентированных НКО стартует в столице, написал мэр Сергей Собянин в своем канале в Мах.

"В этом году в конкурсе грантов расширены возможности для участия молодых организаций. Заявку могут подать НКО с опытом работы от полугода. А для организаций, созданных участниками СВО, нет ограничений по дате регистрации", - написал мэр.

Он отметил, что в конкурсе шесть приоритетных направлений - это проекты поддержки взрослых и детей с инвалидностью, семей и подростков в трудной жизненной ситуации, участников СВО и членов их семей, продвижение социального волонтерства и другие. Особое внимание будет уделено проектам по социальной занятости, сопровождаемому проживанию, пробации и наставничеству.

"Некоммерческие организации - важные партнеры города в заботе о горожанах, которым требуется особая поддержка. Вместе мы расширяем спектр социальных услуг, развиваем культуру благотворительности и волонтерства", - добавил мэр.

Общий фонд конкурса - 400 млн рублей. Гранты будут распределены на три группы: малые (до миллиона рублей), средние (от одного до пяти миллионов рублей) и большие (от пяти до десяти миллионов рублей). Заявку можно подать в личном кабинете на сайте конкурса с 27 августа по 30 сентября. Всего с 2019 года победителями стали 648 проектов, на реализацию инициатив выделено 2,4 млрд рублей.