На месте старого построят жилые дома

ПЕРМЬ, 20 августа. /ТАСС/. Новый автовокзал появится в Перми в микрорайоне Верхние Муллы, а на месте старого - в центре города - построят жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

"Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало проект приказа о принятии решения о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки "Автовокзал" в Свердловском районе и по шоссе Космонавтов в микрорайоне Верхние Муллы в Индустриальном районе города Перми", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Прикамья.

По данным ведомства, общая площадь территорий для реновации составит порядка 10 га. Для определения инвестора в текущем квартале планируется объявить торги в форме аукциона. Срок реализации - семь лет со дня заключения договора о комплексном развитии территорий.

Отмечается, что застройщик должен будет расселить и снести аварийное жилье на ул. Механошина, 27. Затем на этом месте появится новое жилье и поликлиника на 200 посещений в смену. Предполагается, что новое пространство будет обустроено зелеными зонами и элементами благоустройства. Также на шоссе Космонавтов в микрорайоне Верхние Муллы застройщик должен будет построить здание нового автовокзала, обустроить улично-дорожную сеть и прилегающую территорию. Демонтаж старого автовокзала начнется после сдачи нового.

Как сообщили в краевом министерстве транспорта, расположение автовокзала в Верхних Муллах позволит сделать удобный выезд межмуниципальных маршрутов из города сразу на объездные дороги - Западный, Южный и Восточный обходы Перми. "С автовокзала будет удобно пересесть на городской транспорт - рядом расположены автобусные и трамвайные остановки. С учетом реконструкции шоссе Космонавтов, ул. Карпинского и строительства улиц Крисанова и Строителей из нового транспортного хаба добраться до центра города можно будет быстро и комфортно", - добавили в Минтрансе. В ведомстве пояснили, что строительство нового автовокзала позволит разгрузить центр Перми от транспортных потоков и фактически создаст новый транспортный узел в регионе.

Центральный автовокзал появился в Перми в 1963 году на Колхозной площади возле Центрального рынка. Вокзал занимает небольшое пространство в самом центре города, поблизости расположены крупные магистрали - шоссе Космонавтов, а также центральные улицы Попова, Пушкина и Куйбышева. На сегодняшний день площадь возле Центрального рынка и автовокзала перегружена большим количеством транспорта, что регулярно приводит к пробкам.