МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские студенческие отряды (РСО) организовали "Атомный забег" в честь 80-летия атомной отрасли. К забегу присоединились участники всероссийских студенческих строек в Челябинской, Ленинградской и Новосибирской областях, сообщает пресс-служба РСО.

"Российские студенческие отряды организовали "Атомный забег", приуроченный к юбилею атомной промышленности России. Около 400 участников строительных отрядов пробежали в общей сложности 12 километров. К организации спортивного мероприятия присоединились участники всероссийских студенческих строек "Мирный атом" в Челябинской области, "Мирный атом - ЛАЭС" в Ленинградской области и "СКИФ" в Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Трассы забега были проложены на территориях трудовых проектов и оборудованы информационными стендами. Участники смогли не только проверить свою выносливость, но и узнать больше о знаковых датах и героях отечественной атомной отрасли.

"Спартакиады и другие спортивные мероприятия помогают ребятам стать командой, почувствовать поддержку друг друга, быть выносливее, а еще воспитывают в них любовь к здоровому образу жизни, формируют сильное поколение. Такие большие события, как этот забег, который мы провели вместе с нашим партнером - Росатомом, дарят не только эмоции, но и объединяют вокруг важных дат. Уверена, что ребята надолго запомнят эту атмосферу праздника", - приводятся слова председателя правления РСО, члена комитета Госдумы по охране здоровья Юлии Дрожжиной.

После забега участники трудовых проектов организовали флешмоб. Студенты выстроились в виде цифры 80. К поздравлению присоединились участники всероссийской стройки "Мирный атом - ПРОРЫВ" в Томской области, а также двух международных студенческих строительных отрядов - "Дюна" в Египте и "Босфор" в Турции.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.