Критик Бабичев назвал хайпом идею включить песни Кадышевой в школьную программу

Эксперт считает, что в школьную программу в рамках предмета музыки стоит включать не современные песни, а произведения, "проверенные временем"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Предложение депутата Государственной думы Михаила Романова ввести в школьную программу в рамках изучения предмета музыки песню "Веночек" народной артистки России Надежды Кадышевой является попыткой пиара. Таким мнением с ТАСС поделился музыкальный критик Евгений Бабичев.

Ранее Романов предложил включить песни Кадышевой в школьную программу в рамках уроков музыки, так как, по его словам, именно такие национальные, патриотические песни помогают детям "знать культурное наследие страны".

"Очень похоже, что начинаем гоняться за трендами. Нужно включать в школьную программу исторические песни, а не ставшие известными под влиянием тех или иных событий, например, как произведения Кадышевой - из-за ее возросшей популярности", - сказал Бабичев, отвечая на вопрос ТАСС о необходимости внедрения песен исполнительницы в школьную программу.

Бабичев считает, что в школьную программу в рамках предмета музыки стоит включать не современные песни, а произведения, "проверенные временем". "Нужно принимать решения по тем произведениям, которые уже прошли серьезную временную дистанцию", - заключил критик.

Также ранее российская певица, заслуженная артистка России Юта предложила ввести в школьную программу песню "Офицеры" народного артиста РФ Олега Газманова.

Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки (Лениногорский район Татарской АССР, ныне Республика Татарстан). В 1988 году стала солисткой эстрадного ансамбля "Золотое кольцо", созданного ее мужем Александром Костюком. Выступает в его составе по настоящее время. Кадышева - четырехкратная обладательница российской музыкальной премии "Золотой граммофон" (1996, 1999, 2004, 2008), народная артистка РФ (1999).