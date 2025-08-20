Пушилин: Дарья Дугина искренне стремилась поддержать жителей Донбасса

Глава ДНР принял участие в открытии памятника российскому журналисту в парке "Захарово" в Одинцовском городском округе Подмосковья

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российский журналист и политолог Дарья Дугина искренне стремилась поддержать жителей Донбасса и поучаствовать в их судьбе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Она в принципе делала очень много полезной работы, даже не приезжая в ДНР. Но тем не менее ей важно было увидеть все своими глазами, ей важно было поучаствовать, ей важно было поддержать людей. И она это делала, делала это абсолютно искренне, абсолютно осознанно", - сказал Пушилин.

Руководитель региона принял участие в открытии памятника Дугиной в парке "Захарово" в Одинцовском городском округе Подмосковья.

29-летняя Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. 22 августа в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что убийство Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины.