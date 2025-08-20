В Петербурге разработают турмаршруты по вузовским музеям и лабораториям

К их созданию уже приступили эксперты туротрасли и представители вузов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Музеи и лаборатории на базе университетов Санкт-Петербурга включат в туристические маршруты. К их разработке уже приступили эксперты туротрасли и представители вузов, сообщило Городское туристско-информационное бюро (ГТИБ).

"Сейчас мы работаем с петербургскими туроператорами, вузами, лабораториями и музеями, чтобы сформировать базу участников проекта. Это позволит нашим партнерам эффективно взаимодействовать и дополнять друг друга. Например, туроператор сможет направлять семьи абитуриентов к конкретным представителям университетов", - приводятся в сообщении слова гендиректора ГТИБ Яны Макшиной.

Бюро реализует проект по развитию научно-популярного туризма в Петербурге. "В рамках программы эксперты разработают новые маршруты научно-познавательного туризма, а также варианты интеграции объектов показа на базе университетов Петербурга - музеев, лабораторий, библиотек и других площадок - в туристические программы", - отметили в бюро.

ГТИБ организовало для представителей ведущих туроператоров ознакомительный визит в музеи Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Музеи этого вуза представляют собой "настоящий научный кластер, где каждый экспонат - это часть большой образовательной истории", отметили в бюро. Так, в Зоологическом музее университета представлена богатейшая коллекция с историческими экспонатами, собранными еще в XIX веке. В Анатомическом музее кафедры анатомии и физиологии человека и животных можно ознакомиться с образцами микроскопической и экспериментальной техники, а также наборами учебных таблиц XIX-XX веков.

Научно-популярный туризм относится к ряду приоритетных направлений для Санкт-Петербурга в этом году, отметили ранее в профильном городском комитете. Также в их числе - патриотический, экологический туризм, проект "Новая туристская география" и новый формат - дизайн-туризм.

По данным комитета по развитию туризма, Петербург в первом полугодии 2025 года принял около 5,6 млн гостей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2024 году турпоток в город составил 11,6 млн человек.