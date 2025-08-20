В рамках капитального ремонта в больнице проложили коммуникации водоснабжения и канализации, заменили электросети и вентиляцию, создали открытую регистратуру с электронной картотекой, просторные зоны ожидания, а также оптимизировали маршруты передвижения

ЛИПЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Правительство Липецкой области направило порядка 50 млн рублей на капитальный ремонт районной больницы в селе Долгоруково в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Учреждение обслуживает больше 16 тыс. долгоруковцев, включая 2 тыс. 900 детей. Последний ремонт в учреждении был в 2013 году. Обновления требовали и инженерные коммуникации, и сама организация работы, чтобы соответствовать современным стандартам здравоохранения. Стоимость всех работ по нацпроекту составила порядка 50 млн рублей", - сказал Артамонов.

По его словам, в структуру районной больницы входят 24 фельдшерско-акушерских пункта, многопрофильный стационар на 102 койки и поликлиника на 250 посещений в смену. На данный момент, в главном здании учреждения работают 34 врача и 118 сотрудников среднего медицинского персонала.

В рамках капитального ремонта в больнице проложили коммуникации водоснабжения и канализации, заменили электросети и вентиляцию, создали открытую регистратуру с электронной картотекой, просторные зоны ожидания, а также оптимизировали маршруты передвижения, пояснил губернатор.

"Теперь пациенты могут пройти исследования и получить амбулаторно-клиническую помощь на первом и втором этажах, что важно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в поликлинике предусмотрен отдельный санузел для маломобильных граждан", - добавил Артамонов.