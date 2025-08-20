Выставка пройдет на Каскадной лестнице, а также в видеоформате на площади "Феррум"

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Порядка 150 агитационных плакатов представят на выставке "Искусство пропаганды", которая пройдет в рамках кинофестиваля Ferrum с 28 по 31 августа в Железноводске. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила генеральный продюсер кинофестиваля Ferrum Наталья Мокрицкая.

"Мы решили в Железноводске сделать открытую музейную площадку, нам в этом помогают московский музейно-выставочный центр Росизо и музей им. А. С. Пушкина. Их директора приедут к нам, чтобы представить выставку "Искусство пропаганды", где будут агитационные плакаты времен Великой Отечественной войны и мирного времени. <…> Представим 147 плакатов самых известных авторов - Александра Дейнеко, коллектива "Кукрыниксы", Виктора Дени и Петра Караченцова", - сообщила Мокрицкая.

По ее словам, выставка пройдет на Каскадной лестнице, а также в видеоформате на площади "Феррум". "Выставка будет размещена на Каскадной лестнице. Большинство произведений мы увидим впервые, и я уверена, что ее посетители вспомнят прошлое и поймут, что сегодня нам многое надо взять на вооружение. Также выставку можно будет посмотреть в видеоформате на большом экране сцены на площади "Феррум", - добавила спикер.

Кинофестиваль Ferrum-25 пройдет с 28 по 31 августа в Железноводске, его программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами. ТАСС - генеральный информационный партнер кинофестиваля.