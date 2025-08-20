Посольство РФ в Киргизии призвало альпинистов сообщать о восхождениях

В дипведомстве также попросили перед восхождением пройти медицинское освидетельствование, осуществлять его только в составе групп, организованных через официальные туристические компании, имеющих опыт работы в высокогорье

БИШКЕК, 20 августа. /ТАСС/. Альпинистам, которые планируют восхождения на горы особой сложности, следует уведомлять власти Киргизии о своих маршрутах. С таким призывом выступили посольство России в республике в связи с недавней гибелью альпинистов в районе пика Победы.

"При планировании треккинговых походов необходимо уведомлять МЧС Киргизии онлайн или по телефону, независимо от того, путешествуете вы индивидуально или в группе", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

Кроме того, в дипведомстве призвали перед восхождением пройти медицинское освидетельствование, осуществлять его только в составе групп, организованных через официальные туристические компании, имеющих опыт работы в высокогорье, носить при себе средства связи, аптечку, запас еды и питьевой воды .

"Категорически не рекомендуется совершать восхождения в одиночку", - подчеркнули в посольстве.

Накануне со склонов пиков Победы (7 439 м) и Хан-Тенгри (7 010 м) вертолетами Минобороны Киргизии в базовые высокогорные лагеря Южный Иныльчек и Поляна было эвакуировано 62 человека, в том числе альпинисты, спасатели и туристы. Среди них граждане России, Великобритании, Казахстана, Киргизии и Китая. Помимо этого, с Хан-Тенгри было вывезено тело погибшего 16 августа российского альпиниста Алексея Ермакова. Также, по информации МО, группа из восьми спасателей пытается добраться до предполагаемого местонахождения российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая застряла в районе пика Победы, но пока им это не удалось.

Россиянка, сломавшая ногу, находится на пике Победы с 12 августа. Пытавшийся оказать ей помощь итальянский альпинист погиб. Еще два человека, входившие в состав этой группы восходителей, среди которых граждане России и Германии, эвакуированы в безопасное место.