Генеральным директором Valentino станет Риккардо Беллини

Его предшественник Якопо Вентурини покинул свой пост на прошлой неделе "по личным причинам"

РИМ, 20 августа. /ТАСС/. Риккардо Беллини с 1 сентября станет новым генеральным директором римского дома моды Valentino, говорится в его заявлении.

Его предшественник Якопо Вентурини покинул свой пост на прошлой неделе "по личным причинам". "Для меня большая честь присоединиться к Valentino - культовому дому моды, где выдающиеся наследие и мастерство сочетаются с уникальным творческим подходом", - цитирует Беллини журнал Vogue.

Он оставит пост управляющего директора катарского инвестфонда Mayhoola for Investments, который владеет Valentino и Balmain. Ранее Беллини занимал пост генерального директора в Maison Margiela, а также в Chlo .

Модный дом Valentino был основан дизайнером Валентино Гаравани и предпринимателем Джанкарло Джамметти в 1960 году в Риме. Гаравани, которому в мае 2025 года исполнилось 93 года, на протяжении полувека одевал самых известных и красивых женщин, наряды покупала в том числе американская киноактриса Элизабет Тейлор. Созданные модельером платья давно стали экспонатами различных музеев. Визитной карточкой модного дома стали элементы одежды красного цвета.