Адыгея последовательно работает над задачей снижения аварийности на дорогах, а также создания качественных, комфортных и безопасных дорожных объектов

МАЙКОП, 20 августа. /ТАСС/. Адыгея при господдержке направит до 2028 года на реализацию дорожных проектов, имеющих федеральное значение, свыше 24,8 млрд рублей. Приведение в нормативное состояние дорожной сети поспособствует дальнейшему сокращению числа ДТП, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов по итогам совещания с участием руководителя Упрдор "Черноморье" Антона Летова.

"Адыгея совместно с профильными федеральными и региональными ведомствами продолжает совершенствовать свою дорожную сеть. На встрече с руководителем Упрдор "Черноморье" Антоном Летовым мы обсудили перспективы взаимодействия. С 2024 по 2027 годы в строительство, ремонт и содержание федеральных дорожных артерий республики направят более 24,8 млрд рублей", - написал он.

Кумпилов уточнил, что Адыгея последовательно работает над задачей снижения аварийности на дорогах, а также создания качественных, комфортных и безопасных дорожных объектов. На сегодняшний день 85% федеральных трасс в регионе уже соответствует нормативам. С начала года на 51% сократилось число ДТП на находящихся в ведении Упрдор "Черноморье" объектах, смертность из-за аварий уменьшилась на 60%, ранения - на 49%. Общая задача - существенно улучшить эти показатели.

Глава региона отметил, что особое внимание уделили вопросу строительства двухуровневой развязки на 19 км трассы Краснодар - Верхнебаканский, которая имеет стратегическое значение для развития промпарка "Энем", а также предприятий и организаций Тахтамукайского района. Поставлена задача построить съезды, удобные не только для транзитного, но и для легкового и пассажирского транспорта.

Как уточнили в пресс-службе главы республики, на территории республики находится четыре автодороги федерального значения протяженностью 223 км. На сегодняшний день для ремонта и обслуживания автодорог, находящихся в ведении Упрдор "Черноморье", привлечено свыше 2,2 млрд рублей. В целом в стадии реализации - 13 федеральных дорожных объектов.

Ранее со ссылкой на главу Адыгеи сообщалось, что строительство новой транспортной развязки началось в регионе на 19 км федеральной трассы А-146 Краснодар - Верхнебаканский в декабре 2024 года. Масштабный проект будет сдан в эксплуатацию в конце 2026 года.

Строительство развязки ведется в рамках комплексной реконструкции участков автомобильной дороги А-146, заказчиком работ выступает подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Черноморье". Наряду с недавно запущенным в эксплуатацию скоростным направлением трассы А-289, реконструированные участки А-146 войдут в состав важнейшего транспортного коридора, который обеспечивает перевозки грузов, работу морских портов и транспортную связность населенных пунктов Адыгеи и Краснодарского края.