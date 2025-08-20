В рамках фестиваля зрители впервые увидят специальную детскую программу и цикл культурно-просветительских мероприятий "Смотр киношкол"

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Три премьеры представят российские актеры и режиссеры на кинофестивале Ferrum, который пройдет с 28 по 31 августа в Железноводске. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщила генеральный продюсер кинофестиваля Ferrum Наталья Мокрицкая.

"Самое важное - это кинопремьеры - фильмы, которые выйдут в прокат в конце сентября, в октябре или ноябре. Их представят режиссеры и исполнители главных ролей. Совершенно бесплатно гости кинофестиваля увидят такие картины, как мелодрама "Сводишь с ума". Фильм представит Мила Ершова и режиссер Дарья Лебедева. Также мы покажем криминальную комедию Романа Артемьева "Беги", которую представит режиссер и сценарист. И третья наша премьера - фильм "Колбаса", его представит любимый всеми Анатолий Журавлев и режиссер фильма", - сказала Мокрицкая.

Организаторы отметили, что в рамках фестиваля зрители впервые увидят специальную детскую программу и цикл культурно-просветительских мероприятий "Смотр киношкол". Пройдут также специальные кинопоказы "В начале славных дел", посвященные выдающимся деятелям российской истории и культуры.

Кинофестиваль Ferrum-25 пройдет с 28 по 31 августа в Железноводске, его программа включает показы отечественных картин, концерты, творческие вечера и встречи с кинематографистами. ТАСС - генеральный информационный партнер кинофестиваля.