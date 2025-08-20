Жена депутата не исключает, что его задержание связано со скандальными записями, сделанными сотрудниками НАБУ в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Депутата Верховной рады от запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Федора Христенко задержали в Объединенных Арабских Эмиратах, его могут экстрадировать на Украину. Об этом сообщил экс-парламентарий Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Вчера вечером полиция ОАЭ, где находился с семьей Христенко, задержала Христенко по запросу Украины, очевидно для экстрадиции", - сказал он со ссылкой на информацию от жены депутата Марины Христенко.

Жена депутата не исключает, что его задержание связано со скандальными записями, сделанными сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского. Она отметила, что Христенко в этой истории играет роль "ключевого субъекта", чтобы помочь распутать этот "зловещий клубок".

По утверждению жены Христенко, за несколько дней до его задержания один из высокопоставленных сотрудников СБУ встречался с ним в ОАЭ и требовал дачи показаний против задержанных на Украине детективов НАБУ, в том числе против сотрудника антикоррупционного бюро, который участвовал в операции против Миндича.

13 августа Христенко был объявлен в розыск на Украине. Сам депутат покинул Украину в начале 2022 года, жил в Польше, позже переехал в ОАЭ. 21 июля Служба безопасности Украины (СБУ) после масштабных обысков у детективов Национального антикоррупционного бюро заочно предъявила Христенко обвинения по статьям о госизмене и злоупотреблении своим положением. По версии СБУ, Христенко "имел значительное влияние на деятельность НАБУ" и якобы являлся агентом ФСБ. В ведомстве утверждали, что депутат находится "в тесных отношениях с частью руководителей" НАБУ и "продолжает осуществлять влияние на бюро", несмотря на то, что давно выехал с Украины.