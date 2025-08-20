В ведомстве отметили, что есть субъекты РФ, где путем обсуждения с жителями были демонтированы кондиционеры с фасадов зданий

КАЗАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Минстрой пообещал продолжить работу по упорядочиванию облика исторических зданий в России, несогласованная установка кондиционеров и спутниковых тарелок на фасадах - недоработка местных властей. Такое мнение ТАСС высказал главный государственный жилищный инспектор России, замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

"Знаете, вообще-то есть определенные требования для согласования размещения на фасадах любых объектов. То, что некоторые жители этого не обсуждают и не согласовывают с муниципальными властями, - наверное, в какой-то степени является недоработкой муниципальной власти", - сказал Ересько в кулуарах всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

По словам собеседника агентства, есть субъекты Российской Федерации, где путем обсуждения с жителями были демонтированы кондиционеры с фасадов зданий. "Эта работа ведется (по согласованию размещения - прим. ТАСС)", - пояснил он.