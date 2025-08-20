Мера распространяется на граждан РФ, зарегистрированных там до 20 августа 2025 года

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому участники специальной военной операции смогут вне очереди получить выплату на приобретение жилья в России при переезде из Байконура.

Изменения внесены в положение о выплатах гражданам РФ, подлежащим переселению с территории комплекса "Байконур".

Как отмечалось в пояснительной записке, "порядка 50 граждан РФ, проживающих в Байконуре, призваны на военную службу по мобилизации для участия в специальной военной операции". Им предоставляется "преимущественное право на получение социальной выплаты". Мера распространяется на граждан РФ, зарегистрированных по месту жительства в Байконуре до сегодняшнего дня.

Получить выплату вне очереди смогут те, кто выполнял задачи СВО на территориях Украины, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, защищал госграницу во время вооруженных провокаций, действовал в приграничных районах.