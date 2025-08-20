Ведется прием заявлений от пострадавших граждан и обход домов социальными участковыми

ПЕРМЬ, 20 августа. /ТАСС/. Электричество полностью восстановлено в Суксунском округе Пермского края, где 18 августа прошел смерч и оставил население без света. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности региона.

"В Суксунском округе полностью восстановлено электричество и завершаются работа по ремонту сетей газоснабжения у одного дома. Сейчас ведется прием заявлений от пострадавших граждан и обход домов социальными участковыми. Координацию действий осуществляет оперативный штаб", - сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.

По данным ведомства, комиссия по ЧС сняла режим чрезвычайной ситуации, введенный ранее. Сейчас силы и средства РСЧС продолжают работать в режиме повышенной готовности.

18 августа в Суксунском округе Прикамья прошел смерч, который повредил крыши домов и надворных построек, линии электропередачи, а также повалил деревья. Как сообщал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, поселок Суксун временно оставался без света, никто из жителей не пострадал.

В этот же день в результате грозы и штормового ветра в Куединском округе Прикамья были зафиксированы многочисленные сообщения об обрывах проводов и отсутствии электроснабжения в селе Центральная усадьба и в поселке Куеда в начале улицы Механизаторов. По словам главы округа Флорида Бадртдинова, от сорванной ветром крыши пострадал один человек.