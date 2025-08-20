В Гатчинском парке можно будет увидеть разнообразные световые инсталляции, архитектурный мэппинг, медиа- и паблик-арт-проекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Художники из России,а также Испании, Италии, Китая, Туниса и Франции представят свои работы на Международном фестивале светового и медиаискусства "Ночь света", который пройдет в Гатчине, в Ленинградской области, с 28 по 30 августа, программу события организаторы представили на пресс-конференции в ТАСС.

В ночном Гатчинском парке можно будет увидеть разнообразные световые инсталляции, архитектурный мэппинг, медиа- и паблик-арт-проекты. "Ночь света" у нас десятая в этом году, - отметила директор фестиваля Ольга Аршанская, подчеркнув, что в седьмой раз это событие пройдет в международном формате. - Есть конкурсная часть программы - это 20 проектов, которые будут на фестивале. Все - вдохновленные Гатчиной. Есть также основная программа - это художники, многие из которых у нас [участвуют] по опен-коллу, многих мы позвали сами. С некоторыми мы впервые встречаемся, с некоторыми - работаем из года в год. И есть у нас еще специальная программа, в которой мы собрали проекты-коллаборации - это те проекты, которые мы собираем, вступая в дружбу с каким-либо институциями, например, с Новой сценой Александринского театра, Высшей школой экономики".

Тема фестиваля в 2025 году - "Игра". Большая часть художественных проектов, которые будут показаны, это новые работы, придуманные специально для "Ночи света". Художники и команды вдохновлялись историей, ландшафтом и архитектурой старинного дворцово-паркового ансамбля Гатчины и современностью города. "География у нас в этом году - помимо петербургских художников это москвичи, Калининград, Нижний Новгород, Милан", - рассказала Аршанская об участниках конкурса. Среди зарубежных участников остальной программы фестиваля - представители из Туниса, Китая, Испании и Франции.

Значительная часть фестивального маршрута будет представлена работами молодых художников - финалистов Международного конкурса световых инсталляций, медиаарта и видеомэппинга, который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С помощью кураторов и научных сотрудников музея они изучали и интегрировали в свои проекты историю и современность Гатчины: от потайных ходов Гатчинского дворца до реактора в институте ядерной физики.

Участница фестиваля Алиса Ерина, которая в этом году окончила Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова, представит на "Ночи света" квест с использованием технологии дополненной реальности, который можно будет пройти на территории фестиваля при помощи смартфона. "В нем я собрала истории и образы прошлого, настоящего и будущего музея-заповедника и переосмыслила их в таком формате - собрала в единый маршрут", - представила свою работу она. Аршанская выразила надежду, что проект Ериной станет "чудесной приправой, вишенкой на торте, потому что это то, чего мы не делали раньше, и нам интересно в это поиграть".

По словам замдиректора по экскурсионно-просветительской деятельности музея-заповедника "Гатчина" Ольги Писаревой, современному зрителю не всегда понятна художественная ценность такой "жемчужины", как пейзажный парк XVIII века. "Чтобы понять, нужна различная помощь современному человеку, в том числе ему нужна интерпретация этого наследия современными технологиями, его перевод на современный язык. С этой точки зрения фестиваль - уникальное явление и уникальная возможность", - сказала она.

Гатчинский музей-заповедник

Гатчинский дворцово-парковый ансамбль ведет свою историю со времен императрицы Екатерины II. Первым владельцем этих мест был фаворит императрицы граф Григорий Орлов. После его смерти в 1783 году поместье перешло в собственность императорской семьи. Для Павла I здесь был построен единственный в России загородный дворец-замок. Гатчина была любимой резиденцией Александра III.

С мая 1918 года Гатчинский замок открылся как музей. Он имел репутацию "пригородного Эрмитажа" из-за своей богатейшей коллекции. Великая Отечественная война нанесла большой ущерб всему дворцово-парковому ансамблю. Поэтапные работы по его возрождению начались только в 1976 году.