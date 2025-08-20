По инициированной Дмитрием Саблиным акции "Щит добра" только за 2022 год в приморский город доставлено свыше 250 тонн гуманитарной помощи со всей страны

ДОНЕЦК, 20 августа. /ТАСС/. Депутат Госдумы Дмитрий Саблин стал почетным жителем Мариуполя ДНР, сообщил глава муниципалитета Антон Кольцов.

"Вручил Дмитрию Саблину нагрудный знак и удостоверение почетного гражданина городского округа Мариуполь. Это звание нашему земляку абсолютно заслуженно присвоено решением Мариупольского городского совета, - написал Кольцов в своем Telegram-канале. - Еще до начала СВО Дмитрий Вадимович оказывал всестороннюю поддержку соседнему Новоазовскому району в улучшении социальной сферы. А после освобождения родного Мариуполя он активно включился в решение первоочередных вопросов его жителей".

Он добавил, что по инициированной Саблиным акции "Щит добра" только за 2022 год в приморский город доставлено свыше 250 тонн гуманитарной помощи со всей страны. Кроме того, Саблин помогал налаживать работу гуманитарных центров "Единой России" в Мариуполе.