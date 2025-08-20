В холле музея "Атом" состоится выступление духового оркестра института "Академия имени Маймонида" РГУ имени А. Н. Косыгина с произведениями советских и российских композиторов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Программа с бесплатными экскурсиями, мастер-классами и встречей с ветеранами пройдет на ВДНХ в Москве 22 августа в честь Дня Государственного флага РФ, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Гостей центра "Космонавтика и авиация" и Музея славянской письменности "Слово" ждут бесплатные экскурсии, в Музее героизма состоится праздничное мероприятие с участием ветеранов ВОВ, ветеранов труда и участников СВО, в мастерской "КулибинПРО" и на "Робостанции" пройдут интерактивные викторины и мастер-классы. А музей "Атом" приглашает на концерт и встречу с международной звездой ММА Джеффом Монсоном", - говорится в сообщении.

На "Робостанции" состоится церемония поднятия российского флага, главным участником которой станет робот. Кроме того, посетители смогут узнать интересные факты о России, а робот Борис проведет викторину. В холле музея "Атом" состоится выступление духового оркестра института "Академия имени Маймонида" РГУ имени А. Н. Косыгина с произведениями советских и российских композиторов. Здесь пройдет паблик-ток "Под флагом России" со звездами отечественного футбола, а также встреча с международной звездой ММА Джеффом Монсоном.

В медиазале Музея героизма 23 августа в 15:00 пройдет праздничное мероприятие "Из одного металла льют - медаль за бой, медаль за труд", главными гостями которого станут ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда и участники специальной военной операции, им можно будет задать вопросы.