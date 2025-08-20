Наемника из США заочно приговорили к 28 годам лишения свободы

Выполняя приказы командиров ВСУ, Дэвид Райан О’Лири принял участие в вооруженном конфликте против военнослужащих ВС РФ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил гражданина США Дэвида Райана О’Лири (внесен в перечень террористов и экстремистов) к 28 годам лишения свободы за участие в захвате Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил О’Лири к 28 годам лишения свободы с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Американец находится в международном розыске. В отношении О’Лири заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Установлено, что с августа 2024 по апрель 2025 года О’Лири вместе с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководствуясь корыстным мотивом, незаконно пересек государственную границу Российской Федерации, проник на территорию Курской области. Выполняя приказы командиров ВСУ, О’Лири принял участие в вооруженном конфликте против военнослужащих Вооруженных сил РФ", - сообщили в Генпрокуратуре, уточнив, что вплоть до апреля 2025 года он получал материальное вознаграждение, общая сумма которого превысила 3,1 млн рублей.