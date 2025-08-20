Песни рэп-исполнителей недоступны для прослушивания на сайтах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Преображенский районный суд Москвы запретил несколько песен рэп-исполнителей Платина (Роберт Плаудис) и OG Buda (Григорий Ляхов) за пропаганду наркотиков, аморального образа жизни и оправдание терроризма. Об этом говорится в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Суд решил административное исковое заявление прокурора удовлетворить. Признать информацию, распространенную на интернет-сайтах https://genius.com/Platina-actresslyrics и https://genius.com/Og-buda-gangoutro-lyrics запрещенной к распространению на территории РФ", - сказано в тексте документа.

Отмечается, что решение вступило в силу немедленно и передано в Роскомнадзор для исполнения. Песни Платины и OG Buda недоступны для прослушивания на указанных сайтах.

Как подчеркивается в решении суда, песни "Актриса", "На трапе", "Ганг аутро" запрещены. Суд установил, что в этих композициях содержится пропаганда наркотиков, аморального образа жизни, а также оправдывается деятельность международного террориста Усамы бен Ладена.

Ранее томский суд оштрафовал Плаудиса на 4 тыс. рублей и принял решение принудительно выдворить его за пределы РФ по ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).