Соответчиками бывшего замминистра обороны могут выступать аффилированные с ним лица

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России просит Пресненский суд Москвы обратить в доход государства имущество бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Первый заместитель генерального прокурора Российской Федерации Разинкин Анатолий Вячеславович обратился в Пресненский районный суд Москвы с иском об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Тимура Иванова", - говорится в сообщении.

Иск поступил в районный суд 20 августа, зарегистрирован и находится у судьи, который в ближайшее время решит вопрос о его принятии и назначении даты судебного заседания. По данным правоохранительных органов, в исковых требованиях речь идет об изъятии объектов недвижимости и активов, приобретенных на неподтвержденные доходы. Соответчиками Иванова могут выступать аффилированные с ним лица.

В свою очередь защита осужденного заявила ТАСС, что исковые требования никто из адвокатов не видел.

История дела

Ранее Басманный суд Москвы до 23 октября продлил срок обеспечительных мер в рамках уголовного дела в отношении обвиняемого в коррупции экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова на его имущество и активы его семьи общей стоимостью более 2,5 млрд рублей. Речь идет о 43 банковских счетах отца Иванова, его матери, бывшей жены и матери его малолетней дочери, а также его личного водителя. Кроме того, арест продлен на 23 автомобиля, среди которых американский лимузин Packard 1942 года выпуска и Opel Admiral 1939 года выпуска, 11 земельных участков, катер, объекты недвижимости и банковские счета. Как указано в материалах дела, часть арестованной недвижимости оформлена на юридические лица, а некоторые земельные участки расположены в Подмосковье в районе Рублево-Успенского шоссе.

Как установлено следствием, денежные средства, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц. При этом в ходе допроса в качестве свидетеля один из членов семьи Иванова отказался отвечать на вопросы относительно движения денежных средств по ее счетам в банковских учреждениях, находящихся как в России, так и за ее пределами, следует из документов.

На арестованные активы по делу Иванова в ходе допроса указал ранее один из фигурантов уголовного дела о взяточничестве Сергей Бородин, который признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Также следствием в ходе обыска в доме экс-замминистра изъяты денежные средства, несоизмеримые с его доходом, более 30 единиц огнестрельного оружия, коллекция дорогостоящих часов, оцениваемая в несколько десятков миллионов рублей.

Результаты оперативно-разыскной деятельности и протоколы следственных действий свидетельствуют о том, что Иванов принимал меры к сокрытию фактов своего участия в совершении преступлений, в том числе путем переоформления имущества на иных лиц, говорится в документах. Полученные результаты расследования свидетельствуют о том, что он мог совершать преступления не только при инкриминируемых ему в настоящее время обстоятельствах, но и в том числе в другие периоды времени. Также следствие установило, что денежные средства, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе путем приобретения транспортных средств, которые регистрировал на своих родителей, бывшую жену и водителя.