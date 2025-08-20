"Автодор" в Донбассе и Новороссии выполнил около 80% запланированных работ

Программа обновления дорожной сети регионов поможет ускоренно интегрировать их в состав России

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. "Автодор" выполнил около 80% работ по обновлению дорожной сети Донбасса и Новороссии, которые были запланированы на 2025 год. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Силами Автодора на трассах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выполнено 80% работ от их программы этого года, включающей 700 км трасс. В Запорожской области на сегодня план по укладке асфальтобетона выполнен на 85%, на дорогах Херсонской области - более чем на 95%, а в ЛНР и ДНР - завершен на 70% трасс. Параллельно в четырех регионах ведется работа на 11 искусственных сооружениях", - написал он в своем Telegram-канале.

Вице-премьер подчеркнул, что программа обновления дорожной сети Донбасса и Новороссии поможет ускоренно интегрировать их в состав РФ, простимулирует развитие экономических связей, туристических маршрутов.