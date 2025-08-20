В Крыму на сутки ограничили подачу воды в восьми населенных пунктах

Полное восстановление водоснабжения запланировали на 22 августа

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Подача воды на сутки ограничена в Судаке и еще 7 населенных пунктах Крыма в связи с ремонтом на водоводе, для населения организован подвоз, сообщается в Telegram-канале ГУП РК "Вода Крыма".

"В связи с ремонтными работами подрядной организации на водоводе г. Феодосия - г. Судак в с. Насыпное будет ограничено водоснабжение в следующих населенных пунктах: г. Судак, пгт. Новый Свет, с. Солнечная Долина, с. Щебетовка, пгт. Курортное, пгт. Коктебель, с. Южное, с. Подгорное", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения введены со среды, а полное восстановление водоснабжения запланировано на первую половину дня 22 августа. На этот период будет организован подвоз воды.