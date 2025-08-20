Спикер Госсовета республики отметил, что президент США сможет лично увидеть красоту региона

СИМФЕРПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Президента США Дональда Трампа были бы рады видеть в Крыму, где он может насладиться красотами региона, хотя и сожалеют, что у него не получится оценить прогресс и контраст по сравнению с украинским периодом. Об этом заявил ТАСС спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Трамп в интервью американскому журналисту Марку Левину назвал Крым очень красивым, однако дважды оговорился, что полуостров находится в океане. В беседе с телеканалом Fox News Трамп также заявлял, что возвращение Крыма Украине невозможно.

"Очень жаль, что Дональду Трампу не довелось побывать у нас в украинский период нашей истории, чтобы он тоже [как и жители Крыма] мог лично сравнить, в каком состоянии пребывали наши красоты тогда и как они выглядят сейчас", - сказал Константинов.

Он подчеркнул, что сейчас полуостров переживает расцвет, а заблуждение про океан можно "легко поправить в ходе личного визита в Крым". При этом, по словам Константинова, нужно признать российскую принадлежность региона.

"Для огранки красот Крыма океан не нужен - для этого нужна Россия. Мы в этом никогда не сомневались, но в последние 11 лет смогли в этом убедиться", - добавил собеседник агентства.

Республика Крым и город Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.