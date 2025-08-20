Председателем набсовета, как и прежде, остается сам президент РФ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин переутвердил состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

Это платформа, основная задача которой - создание социальных лифтов, обеспечение личностной и профессиональной самореализации для россиян всех возрастов.

Председателем набсовета, как и прежде, остается сам Путин. Остальной состав совета тоже не изменился. Указом отдельно прописано, что состав набсовета утверждает президент, а гендиректор организации назначается администрацией главы государства.

РСВ рекомендовано привести свой устав в соответствие с настоящим указом, в том числе "предусмотрев формирование состава наблюдательного совета без ограничения срока полномочий его членов". Раньше срок был ограничен шестью годами.