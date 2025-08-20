Подсудимый полностью признал вину

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела военнослужащего штурмового подразделения "Кракен" (террористическая организация запрещена в России) ГУР Минобороны Украины Андрея Приходько, обвиняемого в подрыве автомобиля "Газель" в Белгородской области в 2023 году с военнослужащими РФ, которым удалось вовремя покинуть салон после попадания в него снаряда из гранатомета.

Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, украинец признал свою вину. "Да, полностью осознаю свою вину", - ответил подсудимый на соответствующий вопрос судьи после оглашения прокурором обвинительного заключения.

От дальнейших показаний Приходько отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ (не свидетельствовать против самого себя). Выступал подсудимый посредством видеосвязи из СИЗО-2 в Ростовской области.

Согласно оглашенным материалам дела, украинец оформил явку с повинной и по результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы признан вменяемым. Как следует из обвинения, подразделение Приходько вторглось в конце мая 2023 года на территорию Белгородской области для совершения террористических актов в населенных пунктах региона РФ, а также для вооруженного нападения на российских военнослужащих. После вылазок диверсанты скрывались на территории Украины.

Затем члены украинской ДРГ вновь прибыли со стороны Харьковской области, вступив в преступный сговор с членами запрещенной в РФ и признанной террористической организации "РДК" и другими подразделениями НВФУ в Шебекинском районе Белгородской области для совершения террористических актов. На касках и рукавах у них были желтые отличительные знаки, уточнил сам подсудимый. Украинские диверсанты при осуществлении вылазок были вооружены чешскими винтовками, противотанковыми гранатометами, пулеметами, а также гранатами и другим оружием.

6 июня 2023 года, заметив автомобиль марки "Газель" на окраине села в приграничье с российскими военнослужащими, украинские диверсанты осуществили выстрел из ручного гранатомета, полностью уничтожив технику, огласила материалы дела гособвинитель. Военнослужащим РФ при этом вовремя удалось покинуть авто.

Бокс, ранение и плен

Андрей Приходько родился в Мариуполе в 1994 году и за свою 15-летнюю спортивную карьеру становился чемпионом и обладателем Кубка Украины по боксу, стал чемпионом мира по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. Боксер из диверсионного подразделения "Кракен" был ранен и попал в плен под Артемовском в начале июля 2023 года при наступлении из населенного пункта Часов Яр. Уже в плену спортсмен рассказал, что поступить на службу решил после расхождения во взглядах с тренером. В 2015 году он входил в тройку сильнейших боксеров Донецкой области, а в 2016-м завоевал золотую медаль на Кубке Украины по боксу.

Приходько предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (теракт), ст. 222.2 УК РФ и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот крупнокалиберного и огнестрельного оружия, боеприпасов), а также ст. 226.1 УК РФ (контрабанда оружия, боеприпасов и взрывных устройств) и ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).