МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Мошенникам будет значительно сложнее взаимодействовать с потенциальной жертвой по отечественному мессенджеру Мax, верификация через российский или белорусский номер упрощает их поиски. Это подтверждает и оперативное задержание преступников, которые похитили деньги у россиянки через Мax, такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Оперативное задержание преступников, которые похитили средства у гражданки РФ, взаимодействуя с нею через мессенджер Max, показывает, насколько важно, что вся инфраструктура мессенджера расположена в пределах территории страны и что администрация мессенджера идет на контакт с правоохранительными органами", - сказал Машаров.

Он отметил, что сейчас еще продолжается техническая донастройка мессенджера, поэтому периодически будут появляться новости о том, что посредством Мax были обмануты люди и похищены средства. "Вместе с тем мошенникам будет значительно сложнее взаимодействовать через мессенджер Max, так как они должны будут верифицироваться через российский или белорусский номер, что значительно упрощает их поиск. В этом конкретном случае МВД сработало крайне профессионально", - подчеркнул Машаров.

Ранее центр безопасности Max помог сотрудникам МВД задержать жителя Ростовской области, подозреваемого в хищении и переводе средств аферистам за рубежом. В МВД отмечали, что это первый случай дистанционного хищения с использованием этого мессенджера.