МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ направила предложение о возобновлении субсидирования туристических поездок для школьников вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко. Об этом сообщается в Telegram-канале палаты.

"ОП РФ выступила с инициативой возобновления программы субсидирования турпоездок для школьников. Соответствующее предложение было направлено заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко", - говорится в сообщении.

В инициативе подчеркивается, что отсутствие единой федеральной программы по детскому туризму препятствует выполнению задач госпрограммы "Развитие туризма".

Как напомнили в ОП, в 2022 и 2023 годах в рамках нацпроекта Минэкономразвития РФ субсидировало региональные туры для школьников 5-9 классов. В 2022 году программа охватила 18 регионов страны и 100 тыс. школьников, а в 2023 году - 29 регионов и 200 тыс. школьников. Однако с 1 января 2024 года программа приостановлена.

По данным Министерства просвещения РФ, к летнему сезону 2025 года было подготовлено более 40 тыс. детских оздоровительных лагерей. Они смогли принять около 6 млн детей, что составляет 30% от общего числа школьников. Из 6 млн путевок только 2,2 млн финансируются за счет региональных бюджетов, остальные оплачиваются родителями.