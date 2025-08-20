Также Тимофея Алексанкина отправят на 10 дней в детский лагерь в Тулу

КУРСК, 20 августа. /ТАСС/. К ведомственной награде МЧС России представят 12-летнего школьника из Курска Тимофея Алексанкина, который после атаки БПЛА спас своего дедушку, оказав ему первую помощь. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Сегодня встретился с юным героем - 12-летним Тимофеем Алексанкиным, который ночью 15 августа после атаки БПЛА на дом на Союзной, спас своего дедушку, оказав ему первую помощь. За смелость, самоотверженность и высокую гражданскую позицию, проявленные при спасении человеческой жизни, Тимофею вручили благодарность. Также он будет представлен к ведомственной награде МЧС России", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Кроме того, школьника отправят на 10 дней в детский лагерь в Тулу, чтобы перед началом учебного года он набрался сил и зарядился положительными эмоциями.

По словам Хинштейна, Тимофей Алексанкин учится в кадетском классе МЧС в школе №5 им. И. П. Волка. Увлекается чтением, шахматами, плаванием, легкой атлетикой, регулярно посещает воскресную школу. В августе 2024 года был волонтером, помогая выдавать гуманитарную помощь жителям Суджанского района. Дедушка мальчика идет на поправку и вскоре будет выписан.