В Крыму на треть выросла востребованность образовательного кредита

Общая сумма инвестиций в обучение составила 46 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Сбер в 2025 году выдал в Крыму и Севастополе на треть больше образовательных кредитов, чем за тот же период годом ранее, услугой воспользовались почти 260 человек, а общая сумма инвестиций в обучение составила 46 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС управляющий головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров.

"С начала года в Крыму и Севастополе по этой госпрограмме мы помогли жителям полуострова инвестировать в обучение 46 миллионов рублей. А суммарно за несколько лет это уже 876 человек, сумма их поддержки превысила 140 млн рублей, средний чек кредита равен 160 тыс. рублей", - сообщил Подсвиров.

По данным пресс-службы Юго-Западного банка Сбербанка, в общей сложности за семь месяцев 2025 года возможностью получить образовательный кредит воспользовались почти 260 человек, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство клиентов - студенты в возрасте от 14 до 25 лет - 80%. На возрастные категории - от 25 до 30 лет и от 35 до 40 пришлось по 6,5%, абитуриенты в возрасте от 30 до 35 лет - 4,5%, также льготный кредит на образование с господдержкой получили два человека старше 55 лет.

"В этом году за образовательным кредитом обращаются крымчане и севастопольцы среднего и старшего возраста. Все они видят перспективы получения второго и даже третьего высшего образования как возможности повышения в будущем качества жизни своей семьи и саморазвития", - прокомментировал Подсвиров.

Всего в России образовательным кредитом с господдержкой воспользовалось уже свыше 250 тыс. человек.