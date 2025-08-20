Очередь на проезд по Крымскому мосту сократилась до 620 машин

Время ожидания со стороны Керчи составляет более двух часов

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Очередь со стороны Крыма на проезд по Крымскому мосту по состоянию на 20:00 мск составляет 620 автомобилей, со стороны Кубани очереди нет, сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 620 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов", - говорится в сообщении.

Пик очереди в четверг пришелся на полдень, со стороны Крыма проезда по мосту ожидали 1 630 автомобилей.