Губернатор Херсонской области отметил, что было несколько случаев, когда украинские военнослужащие подкладывали самодельные взрывные устройства по пути следования, где он обычно ездил

ГЕНИЧЕСК, 20 августа. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, как жители Херсона спасли его от нескольких покушений.

"Было несколько случаев в Херсоне, когда подкладывали самодельные взрывные устройства по пути следования, где я обычно ездил. В Херсоне я 11 лет был мэром, меня все знали - любой человек знал. Так меня не убили, потому что те же люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать, там в кустах что-то лежит", - сказал он в интервью RT.

Сальдо подчеркнул, что убить его хотели киевские власти, когда было принято решение убирать лидеров общественного мнения. "Почему я должен обижаться на Украину или на людей, которые там живут? Я на них совсем не обижаюсь. Меня же пытались убить не простые люди", - добавил он, отметив, что на Украине противостояние создано искусственно.