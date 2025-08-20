Впервые в истории капитаном атомного ледокола назначили женщину

Ей стала Марина Старовойтова

НИЖНИЙ НОВОГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. Капитаном атомного ледокола "Ямал" (проект 10521, входит в состав ФГУП "Атомфлот", предприятие Росатома) впервые в истории стала женщина, Марина Старовойтова.

Об этом было объявлено на торжественном концерте в честь 80-летия атомной отрасли России.

"Встречайте первую в истории женщину - капитана атомного ледокола Марину Старовойтову!" - объявил ведущий мероприятия. До этого Старовойтова занимала должность старшего помощника капитана атомного ледокола "Ямал".

Капитанский знак Старовойтовой вручил прямо на сцене ветеран атомного ледокольного флота легендарный капитан знаменитого атомного ледокола "Арктика" (проект 10520), первопроходец Северного полюса, капитан ледоколов "Ленин" и "Россия", капитан дальнего плавания Александр Баринов.

Ледоколы проекта 10520 типа "Арктика"

Второе поколение отечественных атомных ледоколов было спроектировано в начале 1970-х гг. Строились они на "Балтийском заводе" (г. Санкт-Петербург).

Водоизмещение - до 25,8 тыс. т, длина - до 159,6 м, ширина - 30 м. Силовая установка - 2 ядерных реактора ОК-900А общей мощностью 342 МВт.

Всего было построено шесть судов. Ледокол "Арктика" (в 1982-1986 гг. - "Леонид Брежнев") введен в эксплуатацию в 1975 г. В 1977 г. он стал первым в истории кораблем, достигшим в надводном положении Северного полюса. В 2008 г. ледокол был выведен из эксплуатации. Корабль "Сибирь" был в эксплуатации в 1977-1992 гг.,"Россия" - в 1985-2013 гг., "Советский Союз" - в 1989-2010 гг., "Ямал" - с 1992 г. Ледокол "50 лет Победы" был построен по модифицированному проекту 10521, спущен на воду в 1993 г., достройка затянулась из-за нехватки средств, в эксплуатации находится с 2007 г.