МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Около 90% украинской молодежи, которая уехала за границу, не вернется обратно и будет получать образование в Европе. Такое мнение высказал глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник.

"По моему мнению, 90% молодых людей, которые оказались за границей, вряд ли вернутся на Украину", - сказал он в эфире телеканала "Киев-24". Отрывок интервью опубликовало издание "Страна".

Воскобойник также сомневается, что девушки, которые получают образование на Украине, останутся работать в этой стране.

По данным портала NGL Media, в 2024 году в вузы Украины поступило наименьшее количество студентов за последние 9 лет - 197 тыс. Это связано с массовым выездом молодежи за границу. В частности, родителей старшеклассников беспокоит возможное снижение мобилизационного возраста до 18 лет.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет. В апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет.

Украинские власти пытаются восполнить потери в рядах ВСУ любыми способами, периодически поднимается тема о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. 11 февраля Минобороны Украины объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие контракты для украинской молодежи билетом в один конец.