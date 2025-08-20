Сначала люди с опаской воспринимали бойцов, но теперь поняли, что им ничего не угрожает, отметил губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 20 августа. /ТАСС/. Жители Херсонской области относятся к российским военнослужащим не как к завоевателям, а как к освободителям. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью RT.

"Военнослужащих на Херсонщине воспринимают как освободителей. Они помогают людям, то есть гуманитарную помощь [оказывают]. Что сейчас происходит? Киевский режим по-прежнему пытается создать напряжение на левобережной части", - сказал он.

Сальдо пояснил, что ВСУ обстреливают населенные пункты, поджигают поля, леса. "Вот все это сейчас происходит в Херсонской области. И кто приходит первым на помощь? Конечно, военнослужащие", - добавил он.

Губернатор отметил, что сначала люди с опаской относились к военным, но теперь поняли, что им ничего не угрожает.