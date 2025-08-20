В случае необходимости для временного электроснабжения потребителей могут быть задействованы 190 передвижных дизель-генераторных установок

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Энергетики ПАО "Россети Московский регион" работают в режиме повышенной готовности из-за ливня и сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с прохождением грозового фронта с сильным ливнем, ветром с порывами до 14 м/с <...> в компании введен режим повышенной готовности. К ликвидации возможных нештатных ситуаций из-за непогоды готовы 303 бригады: 1 198 специалистов и 363 единицы спецтехники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости для временного электроснабжения потребителей могут быть задействованы 190 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 75 МВт.

"Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону "светлой линии" по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220), либо написав "Электре" - виртуальному помощнику компании "Россети Московский регион", - уточнили в пресс-службе.