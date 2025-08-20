Согласно данным ответственных структур, нарушений воздушной границы Литвы зафиксировано не было

ВИЛЬНЮС, 20 августа. /ТАСС/. Полиция Литвы за день не сумела установить принадлежность беспилотного летательного аппарата (БПЛА), нарушившего работу вильнюсского международного аэропорта. Об этом сообщил журналистам заведующий отделом коммуникации департамента полиции при МВД Литвы Рамунас Матонис.

"Обнаружить беспилотник или место его приземления пока не удалось", - сказал он.

Инцидент произошел после полуночи. О замеченном в районе столичного аэропорта дроне полиции сообщили местные жители. Вылеты и прием воздушных судов были остановлены примерно на полчаса. В ходе расследования инцидента было высказано предположение, что аппарат принадлежал частной охранной фирме "Экскомисару бюрас", который она использовала для осмотра с воздуха одного из находящихся под охраной объектов. Однако в "Экскомисару бюрас" это отрицали.

Согласно данным ответственных структур, нарушений воздушной границы Литвы зафиксировано не было. Беспилотник, скорее всего, был запущен с литовской территории.