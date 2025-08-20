Церковь небезразлична к судьбе человека, который совершил ошибку, но признал вину и раскаялся, отметил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Раскаяние трех студенток Российского государственного художественно-промышленного университета имени С. Г. Строганова (РГХПУ), которых отчислили за танец у храма Христа Спасителя, может стать основой для ходатайства об их восстановлении по месту учебы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее три первокурсницы кафедры художественного проектирования интерьеров были отчислены по решению ученого совета этого вуза "за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан", после того как в сеть попало видео, на котором они откровенно танцуют рядом с храмом Христа Спасителя.

"Я придерживаюсь точки зрения, что ст. 148 имеет безусловные основания в европейской правовой традиции, составляет интегральную часть права, сформированного в ходе развития христианской цивилизации. Провокационные танцы на фоне храма Христа Спасителя, памятника героям войны 1812 года недопустимы. Но другая опора христианской цивилизации - милосердие к кающимся. Поэтому подтверждаю свою точку зрения: раскаяние этих девушек может и должно стать основой для ходатайства об их восстановлении по месту учебы", - написал Кипшидзе.

Он подчеркнул, что общество и Церковь небезразличны к судьбе человека, который совершил ошибку, но признал вину и раскаялся.

Статья 148 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий.